Сходства и различия Европы 5-11 века и 12-15 века Заранее спасибо
История
Сходства и различия Европы 5-11 века и 12-15 века Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Европа оставалась незаселённой людьми довольно долго. Откуда пришёл человек в Европу, спорно. Известно только, что Европа не являлась местом зарождения человечества. Существуют версии о том, что первые гоминиды пришли в Европу из Индии. С этим согласуются генетические исследования. Но наиболее разработанной является гипотеза о приходе гоминидов в Европу из Африки через Переднюю Азию. Есть предположение, что это произошло в середине виллафранкского времени. До Homo Sapiens Европу и Западную Азию заселяли неандертальцы.
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