К 50г. 20% -ного раствора NaCL добавили 150г.воды. Вычислите массовую долю (%)раствора NaCL после разбовления

Химия
К 50г. 20% -ного раствора NaCL добавили 150г.воды. Вычислите массовую долю (%)раствора NaCL после разбовления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(NaCl)=(m(розчину)*w(NaCl)):100%  m(розчину)+150г=200г- m(розчину) 2   w(NaCl)2=  (m(NaCl) *100%):m(розчину)2 
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