К 50г. 20% -ного раствора NaCL добавили 150г.воды. Вычислите массовую долю (%)раствора NaCL после разбовления
Химия
К 50г. 20% -ного раствора NaCL добавили 150г.воды. Вычислите массовую долю (%)раствора NaCL после разбовления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(NaCl)=(m(розчину)*w(NaCl)):100% m(розчину)+150г=200г- m(розчину) 2 w(NaCl)2= (m(NaCl) *100%):m(розчину)2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Блин ребят помогите решить с дано и решением)))) двигаясь со скоростью 36км/ч,мотоц??клист преодолел расстояние между двумя населёнными пунктами ...
Английский язык
Как переводится I like teacher .And this is the best chance for saying it to her .We usally celebrate this week by giving our teachers flowers and ...