Какие цитаты могут показать что чацский умен

Гость: Гость:

Полное имя героя - Александр Андреевич Чацкий: "...Александр Андреевич Чацкий..." Александр Чацкий - дворянин, помещик с 300-400 крепостными крестьянами: "- имел душ сотни три.- Четыреста, прошу понять..." Чацкий - холостой мужчина. Он еще молод, но уже "не впадает в ребячество": "...Да, не женат..." "...Теперь уж в это мне ребячество не впасть..." Чацкий - одинокий человек. Его мать и отец умерли, когда он был ребенком. Отец Чацкого был другом Фамусова: "...Вот-с – Чацкого, мне друга, / Андрея Ильича покойного сынок..." "...Чацкого, мне друга, / Андрея Ильича..." После смерти родителей Чацкий воспитывался в доме Фамусова. Повзрослев, он стал жить отдельно: "...Да, с Чацким, правда, мы воспитаны, росли; / Привычка вместе быть день каждый неразлучно / Связала детскою нас дружбой..." "...но потом / Он съехал, уж у нас ему казалось скучно, / И редко посещал наш дом..." Чацкий с детства дружит с Софьей Фамусовой и давно ее любит: "...Я помню, ты дитёй с ним часто танцовала..." "...И всё-таки я вас без памяти люблю..." В начале пьесы Чацкий возвращается в Москву после 3 лет "странствий по свету": "...Три года не писал двух слов! / И грянул вдруг как с облаков..." "...Обрыскал свет..." "...Охота странствовать напала на него..." Чацкий является членом Английского клуба, в котором состоят богатые, знатные дворяне: "...Потом, подумайте, член А́нглийского клуба..." Александр Чацкий - умный, остроумный мужчина: "...Остер, умен, красноречив..." "...он малый с головой / И славно пишет, переводит. // Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом..." Чацкий - красноречивый человек: "...умен, красноречив..." "...Что говорит! и говорит, как пишет!.." Александр Чацкий любит острить и "подкалывать" людей, но делает это не с целью навредить: "...и весел, и остер..." "...Послушайте, ужли слова мои все колки? / И клонятся к чьему-нибудь вреду?.." "...Не человек, змея!.." (София о Чацком) Чацкий - насмешливый человек, но его насмешки всегда относятся к глупым и ограниченным людям: "...Он славно / Пересмеять умеет всех; / Болтает, шутит..." "...На смех, того гляди, подымет Чацкий вас..." "...Заметно, что вы желчь на всех излить готовы..." "...Град колкостей и шуток ваших грянет. / Шутить! и век шутить! как вас на это станет!.." "...А, Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить..." Чацкий часто разговаривает с окружающими в резком тоне: "...Да! грозный взгляд, и резкий тон, / И этих в вас особенностей бездна..." Чацкий - гордый человек: "Вот то-то, все вы гордецы!.." Чацкий - свободомыслящий человек, за что Фамусов называет его "карбонарием" и "якобинцем": "...Ах! боже мой! он карбонари*!.." (*то есть революционер) "...Опасный человек!.." "...Я думаю, он просто якобинец*..." (*то есть вольнодумец) Чацкий бросил военную службу и также не служит чиновником. Среди дворян было принято выбирать один из этих путей для карьеры, но Чацкий не занимается ни военной, ни чиновничьей службой: Княгиня. От-став-ной? Наталья Дмитриевна. Да, путешествовал, недавно воротился. По мнению Чацкого, дворяне не должны ограничивать себя только чиновничьей или военной службой. Чацкий считает, что умный человек может найти себя также и в творчестве или науке: "Из молодых людей, найдется – враг исканий, // Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, // В науки он вперит ум, алчущий познаний; // Или в душе его сам бог возбудит жар // К искусствам творческим, высоким и прекрасным..." Чацкий - искренний человек, не притворщик: "...Раз в жизни притворюсь..." Чацкий любит правду: "...К чему обманывать себя мне самого?.." "...Зачем мне прямо не сказали..." Чацкий - чувствительный человек: "...Кто так чувствителен, и весел, и остер, / Как Александр Андреич Чацкий!.." Чацкий - страстный, пылкий человек: "...та страсть? то чувство? пылкость та?.. "...Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит, / Не пожелал бы я и личному врагу..." Александр Чацкий презирает глупых и пустых людей: "...В презреньи к людям так нескрыту?.." У Чацкого обо всем есть свое мнение: "...Зачем же мнения чужие только святы?.." Чацкий - независимый человек. Он не хочет зависеть от других, как например, Молчалин: Молчалин: Ведь надобно ж зависеть от других. Чацкий: Зачем же надобно?.. Чацкий - патриот. Он любит русский народ и Россию: "...Чтоб умный, бодрый наш народ..." В высшем свете Чацкого считают сумасшедшим из-за его вольнодумства и либеральных взглядов: "...Безумным вы меня прославили всем хором..." Чацкий не любит "людскую толпу" и московское фамусовское общество. В конце пьесы он уезжает из Москвы: "...И в многолюдстве я потерян, сам не свой. / Нет! недоволен я Москвой..." "...Вон из Москвы! сюда я больше не ездок. / Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету..."