Что вызывает наше осуждение в характере и поступках швабрина
Литература
Что вызывает наше осуждение в характере и поступках швабрина
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Швабрин – аристократ, ранее служивший в гвардии. Он умен, образован, красноречив, остроумен, находчив. Он служит в Белогорской крепости пятый год, переведен в нее за смертоубийство – на дуэли он заколол поручика. Швабрин когда-то сватался к Маше Мироновой, получил отказ, и поэтому нередко оскорбительно выражался в адрес девушки. Именно это и послужило поводом для его дуэли с Гриневым. Но честный поединок – не для Швабрина. Схитрив, он ранит Петра, когда тот оглядывается на неожиданный зов слуги. Ко всему, что не касается его личных интересов, Швабрин глубоко равнодушен. Чужды герою понятия о чести и служебном долге. Как только Белогорская крепость оказывается схваченной Пугачевым, Шварин переходит на сторону мятежников, становится одним из их командиров. Он перешел на сторону Пугачева не по высоким идейным побуждениями, а для расправы над Гриневым и женитьбы на Маше, которая жила под видом племянницы у местной попадьи. Морально опустошенный человек, Швабрин вызывает у Пушкина резко отрицательное отношение. Авторская оценка этого персонажа резко негативна, в повести он называется по фамилии, либо указываются лишь его инициалы: А.И. Чем же в итоге оборачивается для героя пренебрежение мужской и служебной честью? Пугачев, узнавший от Гринева то, что Швабрин удерживает девушку, разгневан. Аристократ-предатель буквально валяется в ногах у беглого казака в поисках пощады и прощения. Подлость, таким образом, оборачивается позором, который, к сожалению, так ничему и не научил героя. Попав в руки правительственных войск, Швабрин показывает на Гринева как на пугачевца-изменника. Наверное, стоит не осуждать этого героя, а жалеть и сочувствовать ему. Лично у меня он никаких чувств, кроме жалости, не вызывает. Человек, не сумевший побороть свои страхи, не видящий ничего дальше собственного носа – слаб и ничтожен. Дело даже не в аристократическом происхождении и блестящем образовании, а в отсутствии душевных качеств. Что может быть хуже, чем постоянно испытывать зависимость от кого-то из-за боязни прямо выразить свои мысли и желания, из-за привычки плыть по течению? Зачем бороться с Пугачевым, когда легче принять его сторону? Зачем нужно ждать, когда тебя полюбят, ведь можно насильно заставить девушку выйти замуж!.. Зачем честно драться на дуэли, когда проще обмануть соперника?! О какой чести может идти речь, если человек мыслит таким образом? К сожалению, таких людей, как Швабрин, вокруг нас очень много. Из-за них страдают другие, похожие по душевным качествам на Гриневу и Машу. Но, как правило, совершенные подлости и предательства оборачиваются против швабриных. В этом и заключается их беда: боязнь порождает ложь и лицемерие, а они, в свою очередь, являются причинами неудач. Чем мне понравился образ Швабрина? Пожалуй тем, что на его примере можно ярко увидеть, к чему приводит подлость и подчинение обстоятельствам. Каждый наш поступок имеет последствие, поэтому эпиграф к повести «Береги честь смолоду» после анализа образа Швабрина приобретает новое значение. Один раз поступившись честью, человек обрекает себя на пожизненные неудачи.
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