4^x+2^x=12 помогите пж
Алгебра
4^x+2^x=12 помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим: 2^х =y имеем: y^2+y-12=0 y1=3 y2=-4 - не подходит 2^x=3 x=log2 3 Проверка: 9+3=12 ответ: х=log2 3
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