Кроссворд на тему: вселеная 10 слов

Гость: Гость:

1)Планета, удаленная от Солнца на 150 миллионов километров. 2)Ближайший сосед Земли в космосе. 3)Одна из планет-близнецов солнечной системы. 4)Планета, названная в честь древнеримской богини красоты. 5)Небесное тело, где, согласно некоторым источникам, были обнаружены признаки жизни. 6)Вторая из планет-близнецов, имеющая слабо выраженные пояса. 7)Самая удаленная от Солнца планета. 8. Самая большая планета Солнечной системы. 9. Планета, одна сторона которой невероятно горячая, а вторая чрезвычайно холодная. 10. Планета, имеющая наибольшее число спутников. Ответы: 1)Земля 2)Луна 3)Нептун 4)Венера 5)Марс 6)Уран 7)Плутон 8)Юпитер 9)Меркурий 10)Сатурн