Кроссворд на тему: вселеная 10 слов
География
Кроссворд на тему: вселеная 10 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Планета, удаленная от Солнца на 150 миллионов километров. 2)Ближайший сосед Земли в космосе. 3)Одна из планет-близнецов солнечной системы. 4)Планета, названная в честь древнеримской богини красоты. 5)Небесное тело, где, согласно некоторым источникам, были обнаружены признаки жизни. 6)Вторая из планет-близнецов, имеющая слабо выраженные пояса. 7)Самая удаленная от Солнца планета. 8. Самая большая планета Солнечной системы. 9. Планета, одна сторона которой невероятно горячая, а вторая чрезвычайно холодная. 10. Планета, имеющая наибольшее число спутников. Ответы: 1)Земля 2)Луна 3)Нептун 4)Венера 5)Марс 6)Уран 7)Плутон 8)Юпитер 9)Меркурий 10)Сатурн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите, пожалуйста. Расположите в порядке убывания числа: а=cos(П/14) b=cos(П/5) c=cos(-2П/7) d=cos(21П/10)
Химия
Степень окисления RCl4 .Какой номер группы переод системы принадлежит соед элемент?? в высшей степени окисления
Окружающий мир
Подчеркни явления, которые происходят в неживой природе, голубым цветом, а в живой - зелёным. В природе всё время происходят разные явления. Наприм...
Математика
Для пошиття одного костюма потрібно 3м тканини. скільки костюмів можна пошити з рулону тканини, к якому 25м?
Английский язык