Помогите с 28 срочно надо !!!!!
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Помогите с 28 срочно надо !!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
..Строение Солнечной системы В современной астрономии есть парадокс, который состоит в поразительно низком уровне знаний о строении нашей Солнечной системе. . ...Однако, наряду с этим, нет точной модели происхождения, формирования спутников, а также строения планет нашей Солнечной системы. . ...В центре нашей системы находится Солнце. . ...8% всей массы наше Солнечной системы сосредоточило в себе. . ...Все эти объекты механически объединены в одну систему силой притяжения нашей звезды – Солнца. . ...Подсчитано, что средняя плотность объектов системы находится в промежутках от 0... ...Юпитер – самая большая из планет системы. . ...Плутон – это необычный объект Солнечной системы. . ...На момент открытия в 1930 году, он был самой удаленной планетой от Солнца в системе, и стал ее девятой планетой. . ...Внутреннюю часть нашей системы составляют планеты земной группы. . ...В поясе астероидов находится много малых планет, и он занимает промежуточное положение в системе. . ...А уже на более поздних стадиях строения и развития огромную роль сыграло отсутствие либо наличие у планеты газовой оболочки, т. . ...Посмотреть строение Солнечной системы можно на наглядном пособии -.. Подробнее: http://www.walkspace.ru/ss/post_1319105824.html Современное название : гелиоцентрическая система Коперника.
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