Пожалуйста, Крупная военная операция русских войск после сдачи Москвы Наполеону: А) Смоленское сражение Б) Тарутинский манёвр В) Бородинское сражение

История

Пожалуйста, Крупная военная операция русских войск после сдачи Москвы Наполеону: А) Смоленское сражение Б) Тарутинский манёвр В) Бородинское сражение

Автор: Гость