Пожалуйста, Крупная военная операция русских войск после сдачи Москвы Наполеону: А) Смоленское сражение Б) Тарутинский манёвр В) Бородинское сражение

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Пожалуйста, Крупная военная операция русских войск после сдачи Москвы Наполеону: А) Смоленское сражение Б) Тарутинский манёвр В) Бородинское сражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Бородинское сражение 
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