Помогите с английским 3-4 класс!!!СРООЧНО ПЖ
Английский язык
Помогите с английским 3-4 класс!!!СРООЧНО ПЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.bought 2.went 3.wore 4.looked 5.could not 6.had 7.saw 8.met 9.danced 10.did not get 11.was 12.went
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