Степень окисления RCl4 .Какой номер группы переод системы принадлежит соед элемент?? в высшей степени окисления

Химия
Степень окисления RCl4 .Какой номер группы переод системы принадлежит соед элемент?? в высшей степени окисления
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Гость:
Номер группы 4.............
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