Подчеркни явления, которые происходят в неживой природе, голубым цветом, а в живой - зелёным. В природе всё время происходят разные явления. Например, образуются на небе облака, сверкает молния, созревают ягоды, желтеют листья,...

Окружающий мир

Подчеркни явления, которые происходят в неживой природе, голубым цветом, а в живой - зелёным. В природе всё время происходят разные явления. Например, образуются на небе облака, сверкает молния, созревают ягоды, желтеют листья, птицы улетают на зимовку в тёплые края, замерзает вода в реке.

Автор: Гость