Подчеркни явления, которые происходят в неживой природе, голубым цветом, а в живой - зелёным. В природе всё время происходят разные явления. Например, образуются на небе облака, сверкает молния, созревают ягоды, желтеют листья,...

Окружающий мир
Подчеркни явления, которые происходят в неживой природе, голубым цветом, а в живой - зелёным. В природе всё время происходят разные явления. Например, образуются на небе облака, сверкает молния, созревают ягоды, желтеют листья, птицы улетают на зимовку в тёплые края, замерзает вода в реке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голубим цветом- замерзает вода в реке. А в живой- созревают ягоды.
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