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B*(24:a-3) при а=4, b=6
Математика
B*(24:a-3) при а=4, b=6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну 6*(24:4-3) 6*(6-3) 6*3 18
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