Будь ласка допоможіть рішити задачу по фізицііі,дуже прошу За 18 секунд колесо ав??омобіля здійснило 24 оберти.Визначте період обертання точки на ободі колеса і поясніть чому будь ласкааааааа

Физика
Будь ласка допоможіть рішити задачу по фізицііі,дуже прошу За 18 секунд колесо ав??омобіля здійснило 24 оберти.Визначте період обертання точки на ободі колеса і поясніть чому будь ласкааааааа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=t/n 18:24 =3/4с t -час T-період,  n-кількість коливань с-секунда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Three,see, egg,cheese,bedroom
Ответить
История
Сходства и различия Европы 5-11 века и 12-15 века Заранее спасибо
Ответить
Химия
К 50г. 20% -ного раствора NaCL добавили 150г.воды. Вычислите массовую долю (%)раствора NaCL после разбовления
Ответить
Физика
Блин ребят помогите решить с дано и решением)))) двигаясь со скоростью 36км/ч,мотоц??клист преодолел расстояние между двумя населёнными пунктами ...
Ответить
Английский язык
Как переводится I like teacher .And this is the best chance for saying it to her .We usally celebrate this week by giving our teachers flowers and ...
Ответить