Будь ласка допоможіть рішити задачу по фізицііі,дуже прошу За 18 секунд колесо ав??омобіля здійснило 24 оберти.Визначте період обертання точки на ободі колеса і поясніть чому будь ласкааааааа

Физика

Будь ласка допоможіть рішити задачу по фізицііі,дуже прошу За 18 секунд колесо ав??омобіля здійснило 24 оберти.Визначте період обертання точки на ободі колеса і поясніть чому будь ласкааааааа

Автор: Гость