Будь ласка допоможіть рішити задачу по фізицііі,дуже прошу За 18 секунд колесо ав??омобіля здійснило 24 оберти.Визначте період обертання точки на ободі колеса і поясніть чому будь ласкааааааа
Физика
Будь ласка допоможіть рішити задачу по фізицііі,дуже прошу За 18 секунд колесо ав??омобіля здійснило 24 оберти.Визначте період обертання точки на ободі колеса і поясніть чому будь ласкааааааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=t/n 18:24 =3/4с t -час T-період, n-кількість коливань с-секунда
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