Дано линейное уравнение с двумя переменными. Используя его, выразите каждую из пе??еменных через другую: а) 4x+4y=16

Алгебра

Дано линейное уравнение с двумя переменными. Используя его, выразите каждую из пе??еменных через другую: а) 4x+4y=16

Автор: Гость