Дано линейное уравнение с двумя переменными. Используя его, выразите каждую из пе??еменных через другую: а) 4x+4y=16
Алгебра
Дано линейное уравнение с двумя переменными. Используя его, выразите каждую из пе??еменных через другую: а) 4x+4y=16
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