Почему у бурых медведей коричневый окрас шерсти?

Биология
Почему у бурых медведей коричневый окрас шерсти?
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Гость:
Для не заметной охоты))
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