Прочитала -60% книжки, потом еще 60% сколько всего ппочиталв помогите пожалуйста
Математика
Прочитала -60% книжки, потом еще 60% сколько всего ппочиталв помогите пожалуйста
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Ответ к задаче : -60%+60%=0%
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