В магазине канцтоваров проходит акция: на каждой тетрадке есть наклейка, а за каждые 5 наклеек покупатель может получить такую же тетрадку (тоже с наклейкой). Пятиклассница Катя считает, что перед новым полугодием ей нужно купи...
Математика
В магазине канцтоваров проходит акция: на каждой тетрадке есть наклейка, а за каждые 5 наклеек покупатель может получить такую же тетрадку (тоже с наклейкой). Пятиклассница Катя считает, что перед новым полугодием ей нужно купить как можно больше тетрадок. Одна тетрадка стоит 4 руб, у Кати есть 150 руб. Сколько тетрадок получит Катя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала покупаем на все 150 руб 150 руб :4 руб/шт = 37 шт и 2 руб. За 35 наклеек получит (2 наклейки остаются) 35 : 5 = 7 шт и будет 2+7 = 9 наклеек. За них получит еще 1 шт и останется 4 наклейки и 2 рубля деньгами. За 2 руб. деньгами покупает у другого покупателя 1 наклейку и уже за 5 штук получает еще одну тетрадь. Всего будет тетрадей 37 + 7 + 1+ 1 = 46 шт -в лучшем случае - ОТВЕТ, но не меньше 45 шт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Українська література
СРОООООЧЧЧЧЧННННОООО! опадае осінне листя. воно пятипале. діти сміючись грають у квача. різниці у віці ніхто не помічае. матусі поглядуючи на них ...
Русский язык