В магазине канцтоваров проходит акция: на каждой тетрадке есть наклейка, а за каждые 5 наклеек покупатель может получить такую же тетрадку (тоже с наклейкой). Пятиклассница Катя считает, что перед новым полугодием ей нужно купи...

Математика
В магазине канцтоваров проходит акция: на каждой тетрадке есть наклейка, а за каждые 5 наклеек покупатель может получить такую же тетрадку (тоже с наклейкой). Пятиклассница Катя считает, что перед новым полугодием ей нужно купить как можно больше тетрадок. Одна тетрадка стоит 4 руб, у Кати есть 150 руб. Сколько тетрадок получит Катя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала покупаем на все 150 руб 150 руб :4 руб/шт = 37 шт и 2 руб. За 35 наклеек получит (2 наклейки остаются) 35 : 5 = 7 шт  и  будет 2+7 = 9 наклеек. За них получит еще  1 шт и останется 4 наклейки и 2 рубля деньгами. За 2 руб. деньгами покупает у другого покупателя 1 наклейку и уже за 5 штук получает еще одну тетрадь. Всего будет тетрадей 37 + 7 + 1+ 1  = 46 шт -в лучшем случае - ОТВЕТ, но не меньше 45 шт.
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