Помогите!!! Сформулируйте задачу,решением которой является следующее уравнение: Х*14=4228 СОСТАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧУ!!!

Математика
Помогите!!! Сформулируйте задачу,решением которой является следующее уравнение: Х*14=4228 СОСТАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧУ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В магазин привезли 4228 кг фруктов по 14 кг в каждой коробке, сколько коробок привезли?
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