Помогите, сочинение на тему Не имей сто рублей а имей сто друзей.

Гость: Гость:

В этот выходной мы классом отправились в зоопарк. Осень только тронула деревья первой желтизной, было тепло. Настроение — хорошее еще и потому, что родители дали мне деньги и на карманные расходы. Я чувствовал себя взрослым. По дороге то в одном, то в другом киоске покупал себе угощение. Учительница сказала мне: «А денег у тебя на билет в зоопарк хватит?» Вместо ответа я похлопал себя по карману. Когда мы подошли к кассам зоопарка, оказалось, что я просчитался. Денег на билет не хватало. А ведь папа, вручая мне деньги, посоветовал купить какое-нибудь угощение для животных. На территории зоопарка есть киоск, где продают лакомства для зверей и птиц. Я растерянно смотрел на ребят, которые уже купили билеты. «А ведь я предупреждала, — сказала учительница, — чтобы ты не тратил деньги бездумно. Вот что теперь делать?» Воцарилось молчание. Один мальчик сказал: «У меня осталось только на мороженое и обратный проезд домой». Чувствовалось, что и другие одноклассники не тешили выручать меня. Ведь они видели, как безалаберно я распорядился родительскими деньгами. Тогда Инна, моя соседка по парте, сказала: «Я обойдусь без мороженого. Вот тебе деньги на билет». «А мне нельзя мороженого. У меня горло болит», — поддержал Инну Игорь. И вдруг со всех сторон потянулись ко мне руки с деньгами... «Не зря говорит пословица: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», — сказала учительница. — Конечно, нас в классе не сто, но желания помочь товарищу ребятам не занимать».