Помогите сочинить сказку на тему" Путешествие осеннего листка", используя слова : ??оздняя осень, осеннее солнце, ненастная погода, чувство грусти, окрестности нашего города.

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Помогите сочинить сказку на тему" Путешествие осеннего листка", используя слова : ??оздняя осень, осеннее солнце, ненастная погода, чувство грусти, окрестности нашего города.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осеннее солнце светит с утра. Чувство грусти надоедает каждый час. окрестности нашего города наблюдают за листопада листов. поздняя осень ,ненужная погода а листопада всё кончается.
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