Помогите сократить что то туплю) (x-2)(x-1)/2-x

Алгебра
Помогите сократить что то туплю) (x-2)(x-1)/2-x
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-2)(x-1)/ -(x-2) = -(x-1) = 1-x
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Назовите участников войны и силы сторон.
Ответить
Математика
Хорошие мои , спасайте
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста.Кто первый решит спасибо+Лучший ответ.Очень надо.1 0 баллов очен??ь надо
Ответить
История
Фамилию какой женщины носил пароход Клермон
Ответить
Математика
Обем куба равен 4096см.чему равна площадь его поверхности
Ответить