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Помогите сократить что то туплю) (x-2)(x-1)/2-x
Алгебра
Помогите сократить что то туплю) (x-2)(x-1)/2-x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-2)(x-1)/ -(x-2) = -(x-1) = 1-x
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