Обем куба равен 4096см.чему равна площадь его поверхности

Математика
Обем куба равен 4096см.чему равна площадь его поверхности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь грани 24/6=4см. кв Сторона грани 2см Объем 8 см. куб.
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