Помогите, пожалуйста, решить кроссворд, пару вопросов не знаю. окружающий мир, тет??адь, 2 часть , 2 класс. Он растет после дождей, но не вверх ( 5 букв, первая "О" ), "С голубого ручейка начинается река", а с чего начинается р...

Окружающий мир
Помогите, пожалуйста, решить кроссворд, пару вопросов не знаю. окружающий мир, тет??адь, 2 часть , 2 класс. Он растет после дождей, но не вверх ( 5 букв, первая "О" ), "С голубого ручейка начинается река", а с чего начинается ручеек? ( 6 букв, четвертая "Н" )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он растёт после дождей , но не наверх (Овраг), родник
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