Помогите, пожалуйста, решить кроссворд, пару вопросов не знаю. окружающий мир, тет??адь, 2 часть , 2 класс. Он растет после дождей, но не вверх ( 5 букв, первая "О" ), "С голубого ручейка начинается река", а с чего начинается р...

Окружающий мир

Помогите, пожалуйста, решить кроссворд, пару вопросов не знаю. окружающий мир, тет??адь, 2 часть , 2 класс. Он растет после дождей, но не вверх ( 5 букв, первая "О" ), "С голубого ручейка начинается река", а с чего начинается ручеек? ( 6 букв, четвертая "Н" )

Автор: Гость