Номер 462.ЛЮДИ ПОЖАЛУЙСТА УМОЛЯЮ,ДАЮ 15 БАЛОВ
Алгебра
Номер 462.ЛЮДИ ПОЖАЛУЙСТА УМОЛЯЮ,ДАЮ 15 БАЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin²α = 1 - cos²α = 1 - 49/625 = 576/625 = (24/25)² При 3π/2 ≤ α ≤ 2π: sin α < 0. Поэтому sinα = -24/25. sin 2 α = 2 · sin α · cos α = 2 · (-24/25) · 7/25 = -336/625 cos 2α = cos²α - sin²α = (7/25)² - (24/25)² = -527/625 tg 2α = sin 2α / cos 2α = 336/527
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