Найти объём газа, который выделиться при взаимодействии 200г извесняка содержащег?? 5% примесей с соляной кислотой. CaSO3+HCl=CaCl+CO2+H2O

Химия

Найти объём газа, который выделиться при взаимодействии 200г извесняка содержащег?? 5% примесей с соляной кислотой. CaSO3+HCl=CaCl+CO2+H2O

Автор: Гость