Ребята,помогите,пожалуйста,я не уверенна в ответе:( Надо найти расстояние между точками А и В,если А (2,4) ,середина С(- 4/5)
Математика
Ребята,помогите,пожалуйста,я не уверенна в ответе:( Надо найти расстояние между точками А и В,если А (2,4) ,середина С(- 4/5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От А до С (6,9) и от С до В (6,9) ,т.к С середина .Значит координаты В (11,4)
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