Помогите,сократите пожалуйста

Алгебра
Помогите,сократите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в приложенном файле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Пж помогите составить красфорда на 20 вопросов по истории казахстана.на тему бронзовый век
Ответить
Математика
Математика очень срочно! 4x - 5.5 = 5x - 3(2x-1.5)
Ответить
Математика
Как поставить знаки действий в этом примере 5 5 5 5=30?
Ответить
Химия
N2->NH3->NO->HNO3->Ba(NO3)2 если можно, побыстрее
Ответить
Химия
Дописать ур в трёх реакциях Ba(OH)2+HCl
Ответить