Помогите составить два предложения одно состоит только из главных членов, другое из главных и второстепенных.

Русский язык
Помогите составить два предложения одно состоит только из главных членов, другое из главных и второстепенных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Идет снег. 2. На улице целый день идет сильный снег.
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