Назовите 6-7 существительных , обозначающих животных .образуйте лт них притяжательные прилагатнльные

Русский язык
Назовите 6-7 существительных , обозначающих животных .образуйте лт них притяжательные прилагатнльные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиса-лисий,заяц-заячий,волк-волчий,медведь-медвежий,кошка-кошачий,собака-собачий..Образованы при помощи суффиксов-ий-, от имён существительных.
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