А вышел первый поезд со скоростью 70 километров в час через час вслед за ним вышел второй поезд со скоростью 90 километров час через сколько часов после выхода первого поезда расстояние между ними будет 10 километров Почему зад...

Гость: Гость:

90-70=20км/ч скорость сближения второго поезда (70-10):20=3часа-время через которое расстояние между поездами будет 10 км(второй еще находится позади ) 3+1=4часа находился в пути первый поезд (70+10):20=4часа -время через которое расстояние между поездами будет 10 км(второй поезд будет находиться впереди 4+1=5часов находился в пути первый поезд ответ 4ч;5ч ПОТОМУ ЧТО ВТОРОЙ ПОЕЗД ЕЩЕ НЕ ОБОГНАЛ ПЕРВЫЙ ПОЕЗД И МОЖЕТ УЖЕ ОБОГНАЛ.