А вышел первый поезд со скоростью 70 километров в час через час вслед за ним вышел второй поезд со скоростью 90 километров час через сколько часов после выхода первого поезда расстояние между ними будет 10 километров Почему зад...
Математика
А вышел первый поезд со скоростью 70 километров в час через час вслед за ним вышел второй поезд со скоростью 90 километров час через сколько часов после выхода первого поезда расстояние между ними будет 10 километров Почему задача имеет два решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90-70=20км/ч скорость сближения второго поезда (70-10):20=3часа-время через которое расстояние между поездами будет 10 км(второй еще находится позади ) 3+1=4часа находился в пути первый поезд (70+10):20=4часа -время через которое расстояние между поездами будет 10 км(второй поезд будет находиться впереди 4+1=5часов находился в пути первый поезд ответ 4ч;5ч ПОТОМУ ЧТО ВТОРОЙ ПОЕЗД ЕЩЕ НЕ ОБОГНАЛ ПЕРВЫЙ ПОЕЗД И МОЖЕТ УЖЕ ОБОГНАЛ.
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