Помогите пожалуйста.Надо из повести Горького"Детство"выписать 2 предложения с однородными членами

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Помогите пожалуйста.Надо из повести Горького"Детство"выписать 2 предложения с однородными членами
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Автор: Гость
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Гость:
Может быть ты не знаешь,но выписывай те в которых есть запятые,союзы
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