Известно, что абсцисса некоторой точки прямой, заданной уравнением 6x−2y−12=0, равна 0. Вычисли ординату этой точки.

Алгебра
Известно, что абсцисса некоторой точки прямой, заданной уравнением 6x−2y−12=0, равна 0. Вычисли ординату этой точки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абсцисса - координата х. В уравнении приравняем х к 0, найдем у - ординату точки.
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