Найди в тексте ошибки: две орфологические и одну пунктационную. оле пришлось зано??а решать все пять задач. ей необходима была папина помощь. он всегда мог найти ключ к трудной задаче. но папа смотрел интересный футбольный матч...

Русский язык

Найди в тексте ошибки: две орфологические и одну пунктационную. оле пришлось зано??а решать все пять задач. ей необходима была папина помощь. он всегда мог найти ключ к трудной задаче. но папа смотрел интересный футбольный матч, и попросил олю подождать. тогда девочка решила выполнить задание по русскому языку: определить падеж слов" неудачь", " пастбищ", и " встреч".

Автор: Гость