Найди в тексте ошибки: две орфологические и одну пунктационную. оле пришлось зано??а решать все пять задач. ей необходима была папина помощь. он всегда мог найти ключ к трудной задаче. но папа смотрел интересный футбольный матч...

Русский язык
Найди в тексте ошибки: две орфологические и одну пунктационную. оле пришлось зано??а решать все пять задач. ей необходима была папина помощь. он всегда мог найти ключ к трудной задаче. но папа смотрел интересный футбольный матч, и попросил олю подождать. тогда девочка решила выполнить задание по русскому языку: определить падеж слов" неудачь", " пастбищ", и " встреч".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ЗановО 2. НеудаЧ 3. Перед "и встреч" не нужна запятая
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