Напишите из любимой сказки по три слова, обозначающих предмет, действие предмета, признак предмета. В скобках, задать вопрос к каждому слову(Всего 9 слов) [2 класс]

Русский язык
Напишите из любимой сказки по три слова, обозначающих предмет, действие предмета, признак предмета. В скобках, задать вопрос к каждому слову(Всего 9 слов) [2 класс]
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровать(Что?) самовар(Что?) чашка(Что?) бежит(Что делает?) летит(Что делает?) спит(Что делает?) большой(какой?) маленький(какой?) быстрый(какой?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполните вычитание 5целых 5/12 +z=-3целых 1/3 пжпжп
Ответить
Геометрия
Два внешних угла треугольника равны по 120 градусов, докажите что треугольник равн??сторонний.
Ответить
Математика
Разрялное слагаемое числа 385. для кросворда, одним словом
Ответить
Биология
На русский язык слово растения как переводится?
Ответить
Қазақ тiлi
Сделать придложения или сачинения с этими словами:сəт,көмек,шығармашылық,даму,əл??м,саяхат,пайдалану,бай құндылық,ашу (на каз-яз)
Ответить