Напишите из любимой сказки по три слова, обозначающих предмет, действие предмета, признак предмета. В скобках, задать вопрос к каждому слову(Всего 9 слов) [2 класс]
Русский язык
Напишите из любимой сказки по три слова, обозначающих предмет, действие предмета, признак предмета. В скобках, задать вопрос к каждому слову(Всего 9 слов) [2 класс]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровать(Что?) самовар(Что?) чашка(Что?) бежит(Что делает?) летит(Что делает?) спит(Что делает?) большой(какой?) маленький(какой?) быстрый(какой?)
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