Напишите из любимой сказки по три слова, обозначающих предмет, действие предмета, признак предмета. В скобках, задать вопрос к каждому слову(Всего 9 слов) [2 класс]

Русский язык

Напишите из любимой сказки по три слова, обозначающих предмет, действие предмета, признак предмета. В скобках, задать вопрос к каждому слову(Всего 9 слов) [2 класс]

Автор: Гость