Помогите решить Завтра сдавать Вот 1. Дано : V(деталь)= 250 см ^3 ро(нефть)=800кг/м^3 Fа-? 2. Дано : V= 250^3 m= 21,25 г ро-?
Физика
Помогите решить Завтра сдавать Вот 1. Дано : V(деталь)= 250 см ^3 ро(нефть)=800кг/м^3 Fа-? 2. Дано : V= 250^3 m= 21,25 г ро-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.По формулам все считается) Fархимеда=Vдетали*Pжидкости*g (F=V*p*g) g=10 H/кг; ро(нефть)=800кг/м^3; Vд= надо перевести в м^3 =0,00025 м^3 значит Fа=0,00025м^3 *800 кг/м^3* 10H/кг=2H 2. Тоже в формулу подставляется. только что за единицы там не знаю V= 250см^3? Если там метры то перевести надо p=m/V, тогда p= 21,25г / 250см^3=0,085 г/см^3
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