От чего зависят мир и счастье в семье? Как его сохранить?
Другие предметы
От чего зависят мир и счастье в семье? Как его сохранить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего от взаимопонимания, уважения и поддержке друг другу, а сохранить все это можно с помощью терпения и любви к вашим близким людям! Всем добра!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите решить Завтра сдавать Вот 1. Дано : V(деталь)= 250 см ^3 ро(нефть)=800кг/м^3 Fа-? 2. Дано : V= 250^3 m= 21,25 г ро-?
Математика
Ахиллес и черепаха решили устроить забег на 60 метров. Когда Ахиллес прибежал к финишу, черепахе оставалось до него еще 45 метров. На сколько метро...
Математика
В квадрате 5x5 некоторые клетки белые, а остальные — зеленые. Известно, что не во вс??х строках не все клетки не зеленые. Это в точности означает, ...
Биология