Помогите составить сочинение о черной собаке по имени Мишка, план: 1.Внешнее описа??ие 2.Повадки 3.Что любит 4. Как любит играть? 5.За что я его люблю?
Биология
Помогите составить сочинение о черной собаке по имени Мишка, план: 1.Внешнее описа??ие 2.Повадки 3.Что любит 4. Как любит играть? 5.За что я его люблю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя собака красивая, и цвет у неё чёрный, она всегда любит по играть и кошек гонять. Играет она очень забавно, я люблю свою собаку. Она у меня самая лучшая
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