Помогите составить текст,включив в него диалог детей с библиотекарем
Русский язык
Помогите составить текст,включив в него диалог детей с библиотекарем
Ответ(ы):
Гость:
Дети пришли в библиотеку. Там почти возле входа они встретили биоблиотекаршу. Детям нужна была книга "Ревизор" которую написал Гоголь но ксожелению их было трое а книжка одна вот они и решили посоветоваться с Библиотекаршой: -Здравствуйте-поправки ста рвались все дети -Здарствуй - ответила билиотекарша -Понимаете нам нужна книга "Ревизор" которую написал Гоголь но нас трое а прочитать нужно всем. - рассказал их проблему самый старший из детей. -Ну нас есть ета книга, я вам советую почитать по очереди.-подсказала библиотекарша. -Большое спасибо за совет.-поблагодарили дети. Библиотекарша вручила детям книжку а они поочериди каждый день они меняли между собою. Чтобы было честно.
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