Помогите составить задачу
Математика
Помогите составить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было 6 инструментов положили еще 3 инструмента. сколько инструментов всего в ящике . 6+3=9
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