Помогите составьте квадратное уравнение корни которого на 2 меньше соответствуйщих корней уравнение x2+8x-3=0

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Можно было бы считать корни уравнения x²+8x-3=0, но мне лениво писать квадратные корни, поэтому не будем. Обозначим его корни х и у. Тогда нам надо составить уравнение с корнями a=х-2 и b=у-2, при том, что по т. Виета x+y=-8 и xy=-3. Тогда по той же т. Виета коэффициент нового уравнения при х равен -(a+b)=-(x-2+y-2)=-(x+y-4)=-(-8-4)=12. Свободный коэффициент нового уравнения равен ab=(x-2)(y-2)=xy-2(x+y)+4=-3-2*(-8)+4=17. Итак, новое уравнение x²+12x+17=0.