Помогите! Составьте словосочетания "глагол+сущ" в родительном падеже с предлогом ??з или с. антоним к глаголами: входить, выходить, провожать, встречать, приезжать, уезжать. Я вас прошу пожалуйста помогите!
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Помогите! Составьте словосочетания "глагол+сущ" в родительном падеже с предлогом ??з или с. антоним к глаголами: входить, выходить, провожать, встречать, приезжать, уезжать. Я вас прошу пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)делать из мëда 2)не знаю
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