Помогите сроччнооо как повлияла на людей выплавка меди в бронзу

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Первыми медь и олово начали смешивать в Древнем Египте.Бронза дала им оружие.Конечно,не такое крепкое как железо,но Древний Египет выигрывал многие войны с бронзовым оружием.Далее в Древнем Риме из бронзы делали броню.Теперь из неё делают статуетки,медали,столовые предметы,колокола и подсвечники.Бронза многое дала людям,как и другие металлы.