Помогите сроччнооо как повлияла на людей выплавка меди в бронзу
История
Помогите сроччнооо как повлияла на людей выплавка меди в бронзу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первыми медь и олово начали смешивать в Древнем Египте.Бронза дала им оружие.Конечно,не такое крепкое как железо,но Древний Египет выигрывал многие войны с бронзовым оружием.Далее в Древнем Риме из бронзы делали броню.Теперь из неё делают статуетки,медали,столовые предметы,колокола и подсвечники.Бронза многое дала людям,как и другие металлы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Русский язык
Английский язык
История
Математика