ПОМОГИТЕ СРОЧНО! 5. Решить уравнение: а) IхI = 7; б) IхI = - 4; в)– ( -х) = -25 6. Напишите цел??е числа на координатной прямой, которые лежат между числами: -4 и 6?
Математика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО! 5. Решить уравнение: а) IхI = 7; б) IхI = - 4; в)– ( -х) = -25 6. Напишите цел??е числа на координатной прямой, которые лежат между числами: -4 и 6?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. a) x=7, x=-7 б) х∈∅ в) x=-25 6. -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5
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