Помогите срочно чрез 30 минут здаваиь уже!! 1)35° с.ш. 80° з.д. 2)40° ю.ш. 140° в.д. 3)10° с.ш. 50° в.д. 4)40° с.ш. 120° з.д.
География
Помогите срочно чрез 30 минут здаваиь уже!! 1)35° с.ш. 80° з.д. 2)40° ю.ш. 140° в.д. 3)10° с.ш. 50° в.д. 4)40° с.ш. 120° з.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Оттава 2)о.Тасмания 3 Аддис-Абеба 4)Пекин (всё делал на глаз т.к. не нашёл карту с более расчерченую карту)
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