Помогите срочно дам 60 балов -4 7/12:(11/84)
Математика
Помогите срочно дам 60 балов -4 7/12:(11/84)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 4 7/12 : (11/84) = - 55/12 * (84/11) = - (5*7)/((1*1) = - 35 Пояснения: 4 7/12 = (4*12+7)/12 = 55/12 55 в числителе и 11 в знаменателе сократили на 11 12 в знаменателе и 84 в числителе сократили на 12 (-) : (+) = (-)
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