Помогите срочно дам 60 балов -4 7/12:(11/84)

Гость: Гость:

- 4 7/12 : (11/84) = - 55/12 * (84/11) = - (5*7)/((1*1) = - 35 Пояснения: 4 7/12 = (4*12+7)/12 = 55/12 55 в числителе и 11 в знаменателе сократили на 11 12 в знаменателе и 84 в числителе сократили на 12 (-) : (+) = (-)