ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО СОСТАВИТЬ АКВОВІРШ НА ТЕМУ казак И НА ТЕМУ шабля дам 34 бала
Українська література
ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО СОСТАВИТЬ АКВОВІРШ НА ТЕМУ казак И НА ТЕМУ шабля дам 34 бала
Ответ(ы):
Гость:
Шабля ето меч кривой А лиш он - у козаков Бится им каждий умеет Ляхов нею они рубили а дальше както не лепится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первом цехе за смену выпекают 1200 блок что составляет 3/5 части от выпекаемых на заводе булок в первом и втором цехах. сколько булок выпекается ...
Алгебра