ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО СОСТАВИТЬ АКВОВІРШ НА ТЕМУ казак И НА ТЕМУ шабля дам 34 бала

Українська література
ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО СОСТАВИТЬ АКВОВІРШ НА ТЕМУ казак И НА ТЕМУ шабля дам 34 бала
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шабля ето меч кривой А лиш он - у козаков Бится им каждий умеет Ляхов нею они рубили а дальше както не лепится
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