Помогите!!!Срочно!!! Найдите значения и решите выражения: (6/13 : 1 5/13+2/3 ) -0,375 = ?

Математика
Помогите!!!Срочно!!! Найдите значения и решите выражения: (6/13 : 1 5/13+2/3 ) -0,375 = ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6/13 : 1 5/13 + 2/3) - 0,275= (1/3 + 2/3) - 0,275 = 1 - 0,275 = 0,725
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