Помогите срочно, пожалуйста!!!!! Почему стихи державина ( признание, на птичку, последнии стихи державина ) относятся к классицизму
Литература
Помогите срочно, пожалуйста!!!!! Почему стихи державина ( признание, на птичку, последнии стихи державина ) относятся к классицизму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Державин внёс в классицизм 'сердечную простоту', он расширил границы классицизма ( или вышел за его рамки).Некоторые критики считали его романтистом, но Белинский считал иначе : 'Жуковский по преимуществу романтик так, как Державин по преимуществу классик, во внутреннем значении этих слов. Как северное сияние, роскошны и великолепны картины природы у Державина, но также и внешни и холодны, как северное сияние... В изображениях природы у Державина вы не услышите прозябания дольней лозы».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!! Можно ли прямоугольник 6x7 клеток разделить на 5 квадратов(квадраты не обезательно одинаковые лишних частей остатся не должно)
Русский язык
Русский язык