Помогите срочно, пожалуйста!!!!! Почему стихи державина ( признание, на птичку, последнии стихи державина ) относятся к классицизму

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Державин внёс в классицизм 'сердечную простоту', он расширил границы классицизма ( или вышел за его рамки).Некоторые критики считали его романтистом, но Белинский считал иначе : 'Жуковский по преимуществу романтик так, как Державин по преимуществу классик, во внутреннем значении этих слов. Как северное сияние, роскошны и великолепны картины природы у Державина, но также и внешни и холодны, как север­ное сияние... В изображениях природы у Державина вы не услы­шите прозябания дольней лозы».