Помогите!!!Срочно!! Пожалуйста!!! Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования: Длина прямоугольника на 24 м больше его ширины. Если длину прямоугольника уменьшить на 8м, а ширину увеличить на 4 м, то его пл...
Алгебра
Помогите!!!Срочно!! Пожалуйста!!! Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования: Длина прямоугольника на 24 м больше его ширины. Если длину прямоугольника уменьшить на 8м, а ширину увеличить на 4 м, то его площадь увеличится на 12м^2 . Найдите стороны прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороны: a, b площадь: S 1)a=b+24 => b=a-24 S1=a*b=a*(a-24) 2)a-8 b+4(или a-20) S2=(a-8)(a-20) 3)S1+12=S2 a*(a-24)+12=(a-8)(a-20) a ²-24a+12=a²-8a-20a+160 4a=148 a=37 b=37-24=13 Ответ: 37м и 13м
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