Помогите!!!Срочно!! Пожалуйста!!! Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования: Длина прямоугольника на 24 м больше его ширины. Если длину прямоугольника уменьшить на 8м, а ширину увеличить на 4 м, то его пл...

Алгебра

Помогите!!!Срочно!! Пожалуйста!!! Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования: Длина прямоугольника на 24 м больше его ширины. Если длину прямоугольника уменьшить на 8м, а ширину увеличить на 4 м, то его площадь увеличится на 12м^2 ​​ . Найдите стороны прямоугольника.

Автор: Гость