Пожалуйста! Объясните своими словами что такое круговорот кислорода в природе!

Биология
Пожалуйста! Объясните своими словами что такое круговорот кислорода в природе!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кислород выделяют растения, потом им дышат люди и животные выделяют углекислый газ, потом этот углекислый газ поглощают растения и выдают новый кислород, которым могут дышать животные и люди потом они (люди и животные) опять выделяют углекислый газ и так далее...
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