Пожалуйста! Объясните своими словами что такое круговорот кислорода в природе!

Гость: Гость:

Кислород выделяют растения, потом им дышат люди и животные выделяют углекислый газ, потом этот углекислый газ поглощают растения и выдают новый кислород, которым могут дышать животные и люди потом они (люди и животные) опять выделяют углекислый газ и так далее...